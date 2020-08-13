Около 60 исторических зданий в Бейруте находятся под угрозой обрушения после взрыва

15:09
Фото: AP Photo/Felipe Dana
Порядка 640 исторических зданий в столице Ливана в Бейруте пострадало в результате взрыва в порту. При этом около 60 из них сейчас под угрозой обрушения, приводит РИА Новости заявление гендиректора управления древностей министерства культуры Ливана Саркиса Хури.
По его словам, из-за взрыва пострадало не менее 8 тысяч зданий, находящихся в старых кварталах Геммайзе и Мар-Михаэль. В ходе онлайн-совещания, организованного ЮНЕСКО, Хури рассказал о воздействии взрыва на крупные музеи города. В частности, как он считает, надо провести работы по укреплению конструкций и гидроизоляции зданий.
Взрыв в порту Ливана произошел 4 августа. Согласно официальным данным, причиной ЧП стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Оказалось, что конфискованный в 2014 году материал хранился на одном из судов.
В результате взрыва погибли более 170 человек. На значительном удалении от места детонации разрушены или повреждены постройки, уничтожены машины, а также объекты инфраструктуры.
Ранее говорилось, что следствие не исключает внешнего воздействия как причины взрыва в Бейруте.
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