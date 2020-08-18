Против международного расследования взрыва в Бейруте высказался президент Ливана

12:27
Фото: AP Photo/Bilal Hussein
Создание международной комиссии по расследованию взрыва в порту Бейрута не поддержал президент Ливана Мишель Аун, сообщает "Газета.ру".
Он добавил, что французские, американские и другие следователи уже помогают полиции Ливана, в то же время судебная система страны требует, чтобы внутренние проблемы расследовались самостоятельно.
Аун отметил, что наиболее вероятной версией случившегося считается несчастный случай, но и другие пока не исключаются.
"Многие ливанские свидетели утверждают, что незадолго до взрыва видели или слышали самолеты", – сказал президент.
Он также отверг версию о том, что взрыв прогремел на складе оружия, принадлежащего движению "Хезболлах".
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Предварительная экспертиза показала, что трагедия произошла из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из кораблей.
Погибли более 170 человек, порядка шести тысяч ранены. Без крыши над головой остались порядка 300 тысяч местных жителей.
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