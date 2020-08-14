После взрыва в порту Бейрута заведены уголовные дела на 25 человек

14 августа, 22:32
Фото: WAEL HAMZEH/EPA/TASS
Главный прокурор Ливана Гассан Увейдат заявил, что уголовные дела на 25 человек заведены после взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.
"Список включает в себя 25 человек по делу о взрыве в порту Бейрута, 19 из них уже задержаны, включая гендиректора порта Хасана Крейтема, гендиректора таможенной службы Бадри Дахера и бывшего главу таможенной службы Шафика Мерии", – уточняет агентство NNA.
Подозреваемых обвиняют в халатных действиях. В результате взрыва пострадали около 6 тысяч человек, погибли более 170 горожан. Без жилья остались порядка 300 тысяч человек.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута 4 августа. Предварительная экспертиза показала, что трагедия произошла из-за детонации 2 750 тонн аммиачной селитры, которая хранилась на одном из кораблей.
Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в качестве помощи поставит Ливану медицинское оборудование на средства России. Ранее РФ также направила в страну спасателей и развернула мобильный госпиталь.
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