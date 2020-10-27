Взрыв прогремел во время задержания террористов в Турции

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Турецкие силы безопасности задержали двух террористов на юго-востоке страны. Об этом рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Как пишет РИА Новости, во время задержания боевиков произошел взрыв. Инцидент случился в городе Искендерун провинции Хатай.

"Два террориста в Искендеруне обезврежены", – отметил в своем заявлении Сойлу.

Как уточнил губернатор провинции Рахми Доган, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе. В результате спецоперации был задержан выходец из Центральной Азии 1999 года рождения.

15 октября сообщалось, что ФСБ предотвратила теракты в Волгограде. Главарь и сообщник оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

Позднее стало известно, что одной из целей террористов в Волгограде был монумент "Родина-мать". Статуя была обведена черным цветом на карте города, найденной у боевиков.