Опубликовано видео последствий взрыва на танкере в Азовском море

Видео: МЧС России

МЧС опубликовало видео последствий инцидента на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море.

На кадрах видно, как взрыв повредил палубу судна, в результате чего ее часть свесилась за борт.

По данным Росморречфлота, танкер шел пустым в Ростов-на-Дону. По предварительной версии, причиной ЧП стали пары нефтепродуктов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц".

Танкер отбуксируют на якорную стоянку. Он находился в исправном состоянии. Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного танкера нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено.

На судне находились 13 человек. 10 из них были спасены. Пропали три члена его экипажа: боцман, матрос и практикант. На танкере работал российский экипаж. На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту, направили вертолеты.