Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

12:47

Опубликовано видео последствий взрыва на танкере в Азовском море

происшествия

Видео: МЧС России

МЧС опубликовало видео последствий инцидента на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море.

На кадрах видно, как взрыв повредил палубу судна, в результате чего ее часть свесилась за борт.

По данным Росморречфлота, танкер шел пустым в Ростов-на-Дону. По предварительной версии, причиной ЧП стали пары нефтепродуктов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц".

Танкер отбуксируют на якорную стоянку. Он находился в исправном состоянии. Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного танкера нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено.

На судне находились 13 человек. 10 из них были спасены. Пропали три члена его экипажа: боцман, матрос и практикант. На танкере работал российский экипаж. На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту, направили вертолеты.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать