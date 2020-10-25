СК возбудил дело о нарушении безопасности на танкере "Генерал Ази Асланов"

10:09
Фото: МЧС России по Краснодарскому краю
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности на взорвавшемся в Азовском море танкере "Генерал Ази Асланов", сообщает РИА Новости.
Дело расследуется по статье "Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц".
Ранее сообщалось, что танкер "Генерал Ази Асланов", на котором произошел взрыв, отбуксируют на якорную стоянку. Танкер находился в исправном состоянии. Утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного танкера нет, нефтяных пятен в акватории не выявлено.
По предварительной версии, причиной взрыва является либо нарушение техники безопасности, либо огневые работы. Угрозы затопления танкера или утечки нефти нет.
На судне находились 13 человек. 10 из них были спасены. Пропали три члена его экипажа: боцман, матрос и практикант. На танкере работал российский экипаж. На место поисков моряков, пропавших после взрыва на борту, направили вертолет.
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