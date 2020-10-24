Прокуратура проверяет обстоятельства пожара на танкере в Азовском море

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Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного транспорта отделения ведомства.

"На место выехали заместитель Южного транспортного прокурора И. Г. Рахматуллин, исполняющий обязанности Новороссийского транспортного прокурора Р. А. Ковальчук", – заявили в ведомстве.

Кроме того, проверку организовал Следственный комитет. Как сообщает РИА Новости, на место происшествия отправились следователи и криминалисты Московского межрегионального следственного управления на транспорте.

"В настоящее время организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сообщили в управлении.

В пресс-службе Росморречфлота заявили, что всем судам, проходящим через район Азовского моря, передана просьба искать трех моряков, которые оказались за бортом.

Ранее сообщалось, что на судне находилось 13 человек. 10 из них были спасены, троих в настоящее время ищут. По предварительной версии, причиной взрыва является либо нарушение техники безопасности, либо огневые работы. Угрозы затопления танкера или утечки нефти нет.