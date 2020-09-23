Российский фрегат столкнулся с гражданским судном у берегов Дании

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Российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose столкнулись в южной части пролива Эресунн между Данией и Швецией, сообщает РИА Новости.

На место происшествия прибыли патрульный корабль P523 армии Дании, шведский буксир и вертолет со спасателями. Уточняется, что инцидент произошел в условиях плохой видимости. Никто из членов экипажа российского фрегата не пострадал.

Ice Rose следовал по маршруту Санкт-Петербург – Гетеборг. Судно должно было прибыть на место 23 сентября в 22:00 (мск), но в 10:59 (мск) оно изменило свой курс и начало двигаться по кругу и в обратном направлении.

В августе два корабля столкнулись в Канаде. Оба судна получили серьезные повреждения, в результате чего одно из них было вынуждено пришвартоваться недалеко от места происшествия в Уэллендском канале.

