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Общество

10:29

Находящиеся на Diamond Princess украинцы отказались от эвакуации

общество медицина

Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

В МИД Украины заявили, что 24 из 25 украинцев, которые работают на круизном лайнере Diamond Princess, отказались от эвакуации на родину, сообщает RT.

"Их обязательства определяются контрактом, также учитываются их желания", – рассказал начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы украинского ведомства Максим Коваленко.

Он уточнил, что еще с одним гражданином Украины устанавливается контакт.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 своих граждан и 27 иностранцев. Их доставили в санаторий в Полтавской области, где местные жители устроили акцию протеста.

Судно Diamond Princess находится на карантине в связи с тем, что на его борту был гражданин КНР, у которого обнаружили коронавирус.

На борту судна находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. По последним данным, коронавирусом уже заразился 691 пассажир.

Ранее граждан РФ, вернувшихся с круизного лайнера, отправили на карантин в инфекционную больницу. Они пробудут под наблюдением две недели.

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