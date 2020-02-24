С поезда Тбилиси – Батуми сняли двух граждан Китая с подозрением на коронавирус

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Рейс пассажирского поезда Тбилиси – Батуми был задержан с места отправления. Об этом сообщает "Интерфакс". С состава сняли двух граждан Китая с подозрением на коронавирус.

"Пассажиры поезда заметили у двух граждан признаки заболевания, кашель. В этой связи пассажиры обратились к нашим представителям, а те вызвали бригаду скорой помощи. Граждане Китая были перевезены в больницу", – заявил представитель грузинской железнодорожной компании Дачи Цагурия.

Сообщается, что пассажиров направили к месту следования другим поездом.

Доставленных в тбилисскую больницу имени Бочоришвили китайцев обследовали и выявили, что признаков коронавируса у них нет. Граждан КНР планируют дополнительно проверить лабораторно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России под наблюдением остаются более 12 тысяч человек, прибывших из Китая. Всех, кто приезжает в РФ из КНР, обследуют и отслеживают их состояние по месту жительства.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная неизвестным типом коронавируса. Было установлено, что вирус передается от человека к человеку. Число жертв вируса в Китае достигло почти 1,9 тысячи, выздоровели 12,5 тысячи, инфицированы 72,4 тысячи человек.

