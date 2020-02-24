Врачи рассказали о состоянии россиян с Diamond Princess

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Состояние восьми россиян, доставленных в Казань с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, хорошее, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана Марата Гатауллина.

По его словам, повышения температуры у них не зафиксировано. В больнице созданы все условия для комфортного пребывания в инфекционной больнице.

Гатауллин добавил, что под контролем находится и состояние здоровья медицинского персонала, задействованного в работе с данной группой людей.

Ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ решил эвакуировать из Японии российских граждан, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess. Восемь россиян, в том числе один ребенок, самолетом МЧС доставили в столицу Татарстана.

Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в Йокогаме. 19 февраля он был снят.

С борта судна спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры. В их числе были и россияне.

Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Им придется остаться на карантине на неопределенный срок для того, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков заболевания.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.