Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/ЕРА
Эвакуированные россияне с круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где произошла вспышка коронавирусной инфекции COVID-19, прибыли на карантин в Казань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.
"Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы... Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок", – сказала Галимова.
Она подчеркнула, что больницы Казани отвечают всем требованиям. Медицинский персонал обеспечить гражданам полный осмотр и наблюдение в отдельном блоке. На карантине россияне будут находиться 14 дней.
Эвакуация проходила при поддержке МЧС, МИД России, посольства в Японии, специалистов Роспотребнадзора и врачей.
Круизный лайнер вышел в плаванье 20 января. Среди пассажиров оказался гражданин Китая, у которого был выявлен коронавирус. С 5 февраля корабль находился на двухнедельном карантине в Йокогаме. 19 февраля он был снят.
С борта судна спустя 14 дней начали спускаться на берег первые пассажиры. В их числе – и россияне.
Отмечалось, что соседи зараженных пассажиров судна Diamond Princess не смогут покинуть борт. Такая участь постигнет тех, кто проживал в одних каютах с инфицированными. Им придется остаться на карантине на неопределенный срок для того, чтобы убедиться в отсутствии у них признаков заболевания.
Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.
На сегодняшний день число подтвержденных случаев заражения новым типом пневмонии в Китае превысило 76 тысяч человек, из них 2442 скончались, свыше 22 часам гражданам удалось побороть болезнь.
Эвакуированные с Diamond Princess россияне прибыли в Казань
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