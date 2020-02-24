Посол КНР в России рассказал о разработке вакцины против коронавируса

Фото: AP/Xiao Yijiu/Xinhua

Власти Китая выразили уверенность, что эпидемию коронавируса COVID-2019 вскоре удастся победить, сообщает ТАСС.

Как рассказал журналистам посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, уже разработана вакцина, позволяющая сформировать иммунитет. По его словам, ее надо доработать и дополнительно протестировать.

"В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией", – заявил посол.

Он добавил, что нормальная жизнь в большинстве регионов страны будет восстановлена до конца февраля, в самом же центре эпидемии – в течение марта.

Дипломат добавил, что Китай развертывает широкое сотрудничество с международным сообществом для борьбы с распространением коронавируса. Он отметил, что Всемирная организация здравоохранения направила в страну делегацию для изучения нового вируса. В нее входят также два специалиста из России.

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус – COVID-2019.

По последним данным, число зараженных в материковом Китае уже превысило 77 тысяч человек, скончались 2592, излечились свыше 24,7 тысяч. За его пределами, отмечает ВОЗ, в 28 странах выявлено 1769 случаев заражения, 17 – с летальным исходом.

Ученые выявили новый источник распространения коронавируса. Эксперты полагают, что передача инфекции от человека к человеку могла произойти до рынка в Ухане, откуда вирус разлетелся по всему Китаю.