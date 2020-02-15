Семь российских пассажиров лайнера Westerdam отправились на родину

Семь российских туристов, находившиеся на борту круизного судна Westerdam, покинули корабль для возвращения на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Камбодже.

Отмечается, что первыми корабль покинули три туристки из Санкт-Петербурга. Вечером в субботу они вылетят в Бангкок, откуда позднее отправятся на родину.

Семья из Москвы в составе четырех человек проведет день в Пномпене и отправится на родину 16 февраля также через Бангкок. В посольстве отметили, что все расходы по возвращению россиян на родину оператор судна взял на себя.

Лайнер Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля. 12 февраля он смог остановиться в Камбодже после отказа пяти стран принять судно. На корабле находилось 2257 человек, среди которых было 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Судно получало отказы в связи с боязнью распространения коронавируса. Члены экипажа же утверждали, что на корабле нет ни одного человека, имевшего симптомы заболевания пневмонией нового типа.

Первые сведения о вспышке стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года.

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек. Всего инфицированы свыше 66,4 тысячи, в КНР скончались 1523 человека. Выздоровели более восьми тысяч.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.