Число больных коронавирусом в Хубэе приблизилось к 55 тысячам

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Количество зараженных коронавирусом в китайской провинции Хубэй превысило 54,4 тысячи человек.

Как сообщает региональный комитет здравоохранения, всего от инфекции там скончалось 1457 человек. В то же время количество выздоровевших увеличилось. Из больниц были выписаны 4774 пациента.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что заразиться коронавирусом могут до двух третей населения мира.

В то же время глава больницы в Ухане Чжан Динюй отметил, что методика переливания плазмы переболевших коронавирусом доказала свою эффективность.

Эксперты допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.