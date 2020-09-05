Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану

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Северокорейское судно "Кальма 2", которое выбросило тайфуном "Майсак" на берег в Приморье, будут круглосуточно охранять, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Местные жители поразились загадочной находке и назвали ее "кораблем-призраком". Однако парочку селфи на фоне все же сделали, сказал источник.

"Северокорейское судно "Кальма 2" с экипажем на борту находилось на рейде вблизи города Находка с прошлого года. Оно было арестовано, команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном... Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий. Судно (находится) под круглосуточной охраной", – отметил собеседник агентства.

Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Штормовым ветром снесло крыши построек на авторынке. Сорванная кровля обрушилась на выставленные на продажу машины. В порту ураганов сорвало плавучий док, он столкнулся с военным причалом. В Приморье без света остались 8,5 тысячи человек.

Позднее стало известно, что жители региона после урагана "Майсак" начали обращаться в травматологические пункты и больницы. Помощь потребовалась 55 пострадавшим.