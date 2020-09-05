Выброшенный на берег Приморья "корабль-призрак" взяли под охрану

17:16
Фото: соцсети
Северокорейское судно "Кальма 2", которое выбросило тайфуном "Майсак" на берег в Приморье, будут круглосуточно охранять, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Местные жители поразились загадочной находке и назвали ее "кораблем-призраком". Однако парочку селфи на фоне все же сделали, сказал источник.
"Северокорейское судно "Кальма 2" с экипажем на борту находилось на рейде вблизи города Находка с прошлого года. Оно было арестовано, команда северокорейских моряков осуждена за незаконную добычу водных биоресурсов. Судно из КНДР оставалось в порту, так как продолжается суд над капитаном... Вчера моряки сходили на берег для проведения процессуальных действий. Судно (находится) под круглосуточной охраной", – отметил собеседник агентства.
Тайфун "Майсак" обрушился на Приморье 3 сентября. Штормовым ветром снесло крыши построек на авторынке. Сорванная кровля обрушилась на выставленные на продажу машины. В порту ураганов сорвало плавучий док, он столкнулся с военным причалом. В Приморье без света остались 8,5 тысячи человек.
Позднее стало известно, что жители региона после урагана "Майсак" начали обращаться в травматологические пункты и больницы. Помощь потребовалась 55 пострадавшим.
"Москва и мир": один из первых и тайфун в Приморье
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: