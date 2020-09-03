8,5 тыс жителей Приморья остались без электричества из-за тайфуна "Майсак"

Разрушительный тайфун "Майсак" добрался до Южной Кореи, Японии и Владивостока. В городе закрыты мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский.

Штормовым ветром снесло крыши построек на авторынке. Сорванная кровля обрушилась на выставленные на продажу машины. В порту ураганов сорвало плавучий док, он столкнулся с военным причалом. Обошлось без пострадавших.

В Приморье без света остались 8,5 тысячи человек. Экстренное предупреждение действует в регионе 3 и 4 сентября.

В Южной Корее подсчитывают ущерб: ураган разрушил десятки домов, есть погибшие. Две тысячи жителей пришлось эвакуировать из опасной зоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.