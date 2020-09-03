Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

03 сентября 2020, 11:15

8,5 тыс жителей Приморья остались без электричества из-за тайфуна "Майсак"

происшествия видео Евгения Мирошкина Станислав Кулик

Разрушительный тайфун "Майсак" добрался до Южной Кореи, Японии и Владивостока. В городе закрыты мосты через бухту Золотой Рог и на остров Русский.

Штормовым ветром снесло крыши построек на авторынке. Сорванная кровля обрушилась на выставленные на продажу машины. В порту ураганов сорвало плавучий док, он столкнулся с военным причалом. Обошлось без пострадавших.

В Приморье без света остались 8,5 тысячи человек. Экстренное предупреждение действует в регионе 3 и 4 сентября.

В Южной Корее подсчитывают ущерб: ураган разрушил десятки домов, есть погибшие. Две тысячи жителей пришлось эвакуировать из опасной зоны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать