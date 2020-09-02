Мужчина устроил конфликт на палубе прогулочного судна в Москве

21:46
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Конфликт произошел на палубе прогулочного корабля в Москве. Один из пассажиров выразил недовольство стоимостью прогулки, сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в районе Воробьевых гор мужчина с оружием захватил судно и удерживал капитана корабля в заложниках.
"На палубу прогулочного судна, стоящего на причале "Устьинский мост", зашел потенциальный клиент и поинтересовался стоимостью речной прогулки. В это время теплоход отчалил от пристани, чем вызвал недовольство гражданина, и тот потребовал незамедлительно высадить его на берег", – рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.
Арендатор теплохода по факту произошедшего уведомил полицию. В результате инцидента никто не пострадал, идет опрос свидетелей и участников конфликта, отметили в ведомстве.
Правовая оценка конфликту будет дана после следственных действий.
31 августа, полиция в Москве задержала 11 человек после драки в столичном парке. Инцидент произошел в районе Сельскохозяйственной улицы, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.
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