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Москва 24

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Происшествия

10:15

Полиция задержала 11 человек после драки в парке Москвы

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В результате драки, которая произошла в парке Свиблово в Москве, полицией были задержаны 11 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Конфликт произошел 30 августа в районе Сельскохозяйственной улицы возле дома № 64.

Один из участников драки был доставлен в больницу: ему в ходе разборки бросили в голову стеклянную бутылку.

"Мужчина был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибленной раной теменной области, после оказания помощи его отпустили. В ОМВД для дальнейшего разбирательства были доставлены 11 граждан. Возбуждено уголовно дело по пункту в части 2 статьи 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью)", – отмечается в сообщении.

Ранее в столице полиция задержала восьмерых руферов, среди которых были три женщины. Они залезли на высотку на Кудринской площади.

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