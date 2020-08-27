Пьяную пассажирку с детьми сняли с рейса в Шереметьево

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Со слов очевидцев, инцидент произошел на терминале D при посадке на рейс во Франкфурт-на-Майне, сейчас женщина пребывает в полицейском участке в аэропорту.
Очевидцы прислали видео, на котором женщина в нетрезвом состоянии разговаривает с, предположительно, сотрудниками транспортной полиции. Рядом с ней находятся два ребенка, один из которых сидит на полу и плачет. Правоохранители делают замечание пассажирке, что ее ребенок сидит на холодном полу и плачет, а женщина не обращает на это внимания, однако заявляет, что успокаивать ребенка – это их работа.
Кроме того, женщина предъявляла претензии сотрудникам полиции, что ее сняли с рейса. Она требовала оформления нового билета для нее и детей, чтобы они попали на самолет. В итоге сотрудники попросили женщину пройти с ними в отделение.
В пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу сообщили, что информация о происшествии в ведомство не поступала. В пресс-службе аэропорта инцидент не стали комментировать.
Ранее инцидент с высадкой человека из самолета произошел в Барнауле. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, начал курить в туалете самолета. Нарушитель угрожал звонком маме, в котором собирался попросить ее вызвать Следственный комитет.
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