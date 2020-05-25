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Происшествия

15:56

Уголовное дело возбудили после драки пассажиров на рейсе Сочи – Москва

происшествия

В Домодедово двух пассажиров забрали в отделение полиции

На борту рейса Сочи – Москва произошла драка, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

Инцидент случился накануне вечером после посадки самолета в столичном Домодедово. Между двумя пассажирами произошел конфликт, который после перерос в драку.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство на борту воздушного судна")", – сообщила Марковская.

Уточняется, что результаты расследования данного дела будут доложены Александру Бастрыкину. Он дал указание выяснить объективную картину конфликта.

Ранее пьяного пассажира самолета Москва – Симферополь сняли с рейса за дебош на борту. Сообщалось, что мужчина нецензурно высказывался и не реагировал на замечания бортпроводников. После задержания он был доставлен в дежурную часть.

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