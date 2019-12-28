Пьяного пассажира самолета Москва – Симферополь сняли с рейса за дебош на борту

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажира самолета, который следовал по маршруту Москва — Симферополь, был задержан в аэропорту Домодедово за дебош на борту. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"По прибытии на самолет с рейса был снят пассажир, 1966 года рождения. Мужчина высказывался нецензурной бранью, на замечания бортпроводников не реагировал, предварительно находясь в состоянии алкогольного опьянения", сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Задержанного пассажира доставили в дежурную часть. За свое поведение он привлечен к ответственности по статье "Мелкое хулиганство" Кодекса об административных правонарушениях РФ.

По мнению президента Союза адвокатов России Игорь Трунов, экипажи воздушных судов необходимо оснастить наручниками и другими эффективными средствами борьбы с правонарушителями. Таким образом, считает юрист, можно будет ограничивать хулиганов и дебоширов на борту.

