Полиция начала проверку после драки на рейсе Гоа – Москва

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Сотрудники полиции начали проверку после драки на рейсе Гоа – Москва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Инцидент произошел во время полета. Один из пассажиров встал со своего места, чтобы пропустить сидящего рядом с ним мужчину. При этом он слишком резко закрыл откидной столик и побеспокоил пассажирку, которая сидела впереди.

Между мужчиной и женщиной возник словесный конфликт, в результате которого пассажирка выплеснула кофе в своего оппонента. В ответ он ударил женщину по лицу. Пострадавшую пришлось госпитализировать в одну из столичных больниц.

Ранее в московском аэропорту Домодедово задержали пассажира рейса Москва – Краснодар, который сообщил о взрывном устройстве в его ручной клади. Уроженца Краснодарского края 1962 года рождения сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Пассажир был пьян.

