Угрожавший взорвать гранату пассажир рейса Москва – Краснодар задержан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Домодедово задержали пассажира рейса Москва – Краснодар, который сообщил о взрывном устройстве в его ручной клади, сообщает Агентство "Москва".

Уроженца Краснодарского края 1962 года рождения сняли с рейса и доставили в дежурную часть. Запрещенных предметов у него не нашли. Отмечается также, что пассажир был пьян.

Пассажира направят на медицинское освидетельствование. Его самолет и багаж досматриваются. По факту случившегося начата проверка.

Ранее в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна авиакомпании S7, выполняющего рейс из столичного аэропорта Домодедово в Краснодар, просят подняться наряд сотрудников транспортной полиции. Отмечалось, что один из пассажиров заявил бортпроводнику о том, что в его ручной клади взрывное устройство.