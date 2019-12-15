Полиция проверяет данные о взрывном устройстве в самолете Москва – Краснодар

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Сотрудники полиции проверяют информацию о том, что на борту самолета авиакомпании S7, выполняющего рейс из столичного аэропорта Домодедово в Краснодар, находится взрывное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На место для проверки информации направлен наряд полиции", – сказал собеседник агентства.

Источник агентства уточнил, что лайнер еще не вылетел из воздушной гавани.

Ранее пассажира рейса Владикавказ – Москва привлекли к административной ответственности за распитие спиртных напитков на борту самолета. Мужчину задержали "из-за неадекватного поведения" по прилету в аэропорт Внуково.