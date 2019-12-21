СМИ показали, как во Внуково на тележке везут воющего мужчину

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Внуково пассажира, который находился в нетрезвом состоянии. Момент задержания на видео сняли очевидцы, передает РИА Новости

По словам очевидцев, мужчина был настолько пьян, что не мог идти самостоятельно. На кадрах видно, как его транспортируют в наручниках на багажной тележке. Все это время задержанный выл.

Ранее сообщалось, что из-за двух дебоширов вернулся на стоянку в Домодедово самолет, готовившийся к вылету из Москвы в Минеральные Воды.

40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. А 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета. Прибывшие полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово.

