Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов

Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за авиадебоширов

Самолет, готовившийся к вылету из Москвы в Минеральные Воды, вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов, передает телеканал Москва 24.

Такое решение принял командир воздушного судна. Отмечается, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета.

Прибывшие полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных.

По словам одного из нарушителей, никакого дебоша не было, стюардесса просто не поняла его "невинную" шутку.

"Стюардесса попросила пристегнуться, а я пошутил с ней, что если что-то случится, это не поможет. А она шутку не поняла, ну я встал и пошел к ней, пошутили... И там развернули самолет", – рассказал он.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Другого пассажира привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

Ранее в аэропорту Платов два пассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону были задержаны за хулиганство.

