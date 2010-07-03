Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов

12:53
12:53
Поделиться в социальных сетях:
Самолет вернулся на стоянку в Домодедово из-за авиадебоширов
Самолет, готовившийся к вылету из Москвы в Минеральные Воды, вернулся на стоянку в Домодедово из-за двух дебоширов, передает телеканал Москва 24.
Такое решение принял командир воздушного судна. Отмечается, что 40-летний житель Северной Осетии использовал нецензурную лексику, на замечания пассажиров и экипажа не реагировал, пытался проникнуть в кабину пилотов. 44-летний житель города Санкт-Петербурга курил на борту самолета.
Прибывшие полицейские доставили правонарушителей в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови у обоих задержанных.
По словам одного из нарушителей, никакого дебоша не было, стюардесса просто не поняла его "невинную" шутку.
"Стюардесса попросила пристегнуться, а я пошутил с ней, что если что-то случится, это не поможет. А она шутку не поняла, ну я встал и пошел к ней, пошутили... И там развернули самолет", – рассказал он.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Другого пассажира привлекли к административной ответственности по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".
Ранее в аэропорту Платов два пассажира рейса Москва – Ростов-на-Дону были задержаны за хулиганство.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: