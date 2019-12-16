Адвокат предложил бортпроводникам летать с наручниками

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Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов предложил оснастить экипаж воздушного судна эффективными против правонарушителей специальными средствами. Такую идею адвокат выдвинул после инцидента с пассажиром рейса Новосибирск – Минеральные Воды, когда экипаж самолета вынужден был связать хулигана и сдать полиции.

По словам Трунова, экипаж самолета прибегнул к данному решению, поскольку существовала угроза жизни состава пассажиров воздушного судна. Он добавил, что в Уголовном кодексе прописаны нормы права, когда задерживают преступника, однако подобные инциденты случаются весьма часто.

"Здесь ничего удивительного, во всем мире 2% маргинального населения, которое ведет себя, мягко говоря, отвратительно, а если говорить официальным языком, то противоправно. Поэтому, понимая изолированную ситуацию, естественно, экипаж должен быть оснащен определенными спецсредствами", – цитирует ИА "НСН" слова Трунова.

Адвокат считает, что в качестве необходимых специальных средств на борту самолета должны присутствовать пластиковые наручники, которые помогут экипажу бороться с авиадебоширами. По его словам, такой способ "во всем мире эффективно используется".

"Очень даже интеллигентные наручники, но разорвать их невозможно. Есть медицинская аптечка на случай, если стало плохо. Но должны быть и спецсредства на случай, если такой маргинальный тип начнет рваться к пилотам, что-то там вытворять", – добавил Трунов.

Ранее сообщалось, что пассажира рейса Новосибирск – Минводы сняли с рейса за дебош на борту. Отмечалось, что мужчина находился в алкогольном опьянении и нецензурно ругался на бортпроводников и соседей. При этом на замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно.

