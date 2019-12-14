Пассажира рейса Краснодар – Москва привлекли к ответственности за мат на борту

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Пассажира рейса Краснодар – Москва не допустили к полету из-за нецензурной брани на борту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного отделения полиции краснодарского аэропорта поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту воздушного судна, вылетающего сообщением Краснодар - Москва, находится пассажир, который выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров", – заявили в ведомстве.

Кроме того, представитель правоохранительных органов уточнил, что мужчина не реагировал на требования экипажа. Сотрудники полиции вывели дебошира из самолета и доставили в дежурную часть полиции при аэропорте.

В отношении 37-летнего жителя Темрюкского района применили административное наказание по статье 20.1 части 2 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

В октябре председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее заявил порталу Москва 24 о том, что депутаты разрабатывают законопроект о внесении транспортных дебоширов в черный список.

