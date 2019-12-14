Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

13:12

Пассажира рейса Краснодар – Москва привлекли к ответственности за мат на борту

происшествия транспорт

Фото: depositphotos/kasto

Пассажира рейса Краснодар – Москва не допустили к полету из-за нецензурной брани на борту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

"В дежурную часть линейного отделения полиции краснодарского аэропорта поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту воздушного судна, вылетающего сообщением Краснодар - Москва, находится пассажир, который выражается нецензурной бранью в адрес пассажиров", – заявили в ведомстве.

Кроме того, представитель правоохранительных органов уточнил, что мужчина не реагировал на требования экипажа. Сотрудники полиции вывели дебошира из самолета и доставили в дежурную часть полиции при аэропорте.

В отношении 37-летнего жителя Темрюкского района применили административное наказание по статье 20.1 части 2 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

В октябре председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев ранее заявил порталу Москва 24 о том, что депутаты разрабатывают законопроект о внесении транспортных дебоширов в черный список.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика