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Москва 24

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Происшествия

10:52

Устроившего дебош на рейсе Москва – Куляб арестовали на пять суток

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гражданина Таджикистана сняли с рейса, следовавшего в Куляб из Домодедово, из-за агрессивного поведения. Дебошира арестовали на пять суток за мелкое хулиганство, сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел 31 октября в аэропорту Домодедово.

"Командир воздушного судна принял решение отказать в перелете на данном рейсе одному из пассажиров, который имел явные признаки алкогольного опьянения и вел себя неадекватно: выражался нецензурной бранью, махал руками, вступал в конфликт с попутчиками и не реагировал на замечания бортпроводников", – сказано в сообщении пресс-службы управлении транспорта МВД РФ.

Нарушителем оказался уроженец Таджикистана 1978 года рождения. Стюардессам пришлось скрутить дебошира и удерживать его в проходе по прибытия транспортной полиции.

Отмечается, что рейс вылетел в Куляб с задержкой. Мужчину обвинили в мелком хулигантстве (ч. 1 статьи 20.1 КоАП). Домодедовский городской суд Московской области арестовал нарушителя на пять суток.

Ранее актрису Лидию Вележеву сняли с рейса в Тель-Авив из Шереметьево из-за агрессивного поведения. Актриса вела себя неадекватно, приставала к пассажирам лайнера и оскорбляла их. "Аэрофлот" пообещал добиться максимально жесткого наказания для артистки.

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