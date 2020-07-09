Пьяную женщину сняли с авиарейса Москва – Геленджик

20:42
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пьяную женщину, курившую на борту самолета, сняли с авиарейса Москва – Геленджик, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД РФ по Южному федеральному округу.
Полиция прибыла по просьбе бортпроводника. Он сообщил, что во время полета женщина хотела покурить в туалете, однако она была замечена стюардессой. От женщины потребовали подпись под актом о нарушении, однако она отказалась подписывать документ.
Нарушительница была доставлена в отделение полиции Геленджика. В ходе медицинского освидетельствования выяснилось, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.
"Она привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения" и статьей "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах", – исходит из сообщения.
Ранее уголовное дело возбудили по факту драки на борту рейса Сочи – Москва. Инцидент случился вечером после посадки самолета в Домодедово. Драка произошла в результате конфликта между двумя мужчинами.
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