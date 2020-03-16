Укусившую полицейского пассажирку и пьяного мужчину сняли с рейса на Пхукет

12:01
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Полицейские задержали во Внуково двух дебоширов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и неадекватно себя вели на борту рейса из Москвы на Пхукет, сообщает Агентство "Москва".
На борт, готовящийся к вылету, наряд вызвал экипаж самолета. Поднявшись в салон авиалайнера, сотрудники транспортной полиции установили, что среди пассажиров находятся мужчина и женщина с явными признаками алкогольного опьянения. Они громко разговаривали, выражались нецензурной бранью, и не реагировали на замечания обслуживающего персонала.
Командир воздушного судна отказал этим пассажирам в перелете из-за их неадекватного поведения. Паре предложили покинуть салон самолета и проследовать в дежурную часть отдела полиции.
Дебоширов это не устроило – женщина начала драться, сбив с обмундирования сотрудницы полиции видеорегистратор и нагрудный знак, а затем укусила ее за запястье. Второй сотруднице полиции женщина нанесла несколько ударов ногой.
Мужчина также оказал сопротивление и нецензурно выражался в адрес полицейских. Чтобы доставить этих граждан в дежурную часть, сотрудникам полиции пришлось применить физическую силу и наручники.
Дебоширами оказались жители столичного региона 1984 и 1981 года рождения. На них составили административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Кроме того, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".
С 4 июня 2018 года российские авиакомпании получили возможность составлять черные списки дебоширов. По закону пассажиру, чье имя будет включено в данный список, будет отказано в перевозке на один год.
Причинами внесения в черный список являются невыполнение распоряжений командира воздушного судна (часть 6 статьи 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях); хулиганство на борту (статья 213 Уголовного кодекса РФ); действия, угрожающие безопасной эксплуатации самолета (статья 267.1 Уголовного кодекса РФ).
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