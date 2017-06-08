Дума рассмотрит документ, позволяющий отказывать дебоширам в билетах на самолет

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Поправку к законопроекту об авиадебоширах внесли в Госдуму главы нескольких комитетов нижней палаты парламента. Новая норма закрепит в Гражданском кодексе РФ право перевозчика не продавать билет на самолет гражданину, включенному в "черный список" за непристойное поведение во время полетов. Авторами поправок являются Евгений Москвичев, Павел Крашенинников и Ярослав Нилов.

Согласно тексту документа перевозчики и их представители могут отказать в продаже билетов, в случаях, предусмотренных Воздушным кодексом РФ. Законопроект, который закрепит за авиакомпаниями в право составлять "черные списки" пассажиров, был рассмотрен Госдумой накануне. Документ внесет поправки в Воздушный кодекс РФ.

Однако на сегодняшний день отказать в заключении публичного договора, в случае с авиакомпаниями – в продаже билетов на самолет, не позволяет Гражданский кодекс России. Поэтому депутаты внесли поправки. Они создадут исключение из общего правила для авиаперевозчиков, позволив тем пользоваться своим правом на составление "черных списков", закрепленном в Воздушном кодексе.

Ограничение на продажу билетов дебоширу может быть наложено после того, как суд назначит пассажиру наказание за административное правонарушение на борту. Решение о внесении в "черный список" авиакомпания будет принимать в течение 30 дней. Данные дебошира будут фигурировать в перечне в течение одного года.