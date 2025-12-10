Певец Чумаков рассказал, что может получить инвалидность после операции

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Певец Алексей Чумаков рассказал в беседе с телеграм-каналом "Звездач", что после сложной операции на позвоночнике он может оформить инвалидность второй группы.

Однако артист признался, что не планирует этого делать, поскольку по-прежнему способен работать.

"Я еще не могу пока головой это понять, но по факту я могу обратиться и получить инвалидность", – отметил Чумаков.

Он также упомянул, что даже не задумывался на этот счет несмотря на возможные льготы, такие как бесплатная парковка.

В августе у артиста одновременно разорвались два межпозвоночных диска, которые защемили нерв и часть спинного мозга. В ходе операции ему установили шесть титановых штифтов и две пластины длиной по 12 сантиметров на три позвонка.

