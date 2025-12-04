Daily Mail: отец Меган Маркл попал в реанимацию после срочной операции

Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell

Отец герцогини Меган Маркл, 81-летний Томас Маркл, попал в отделение интенсивной терапии после экстренной операции, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Как сообщает издание, мужчину доставили в больницу на Филиппинах 2 декабря после резкого ухудшения самочувствия. На следующий день врачи провели срочную операцию, которая длилась около 3 часов.

Позже пациента поместили в реанимацию. В публикации уточняется, что Марклу предстоит еще одна операция – по удалению тромба.

Сын мужчины Томас-младший рассказал, что отвез отца в больницу неподалеку от дома, где врачи сделали ему несколько снимков и заявили, что его жизнь находится в опасности.

"Они мчались на машине скорой помощи с включенными сиренами в гораздо более крупную больницу в центре города. Моему отцу сделали срочную операцию. Я прошу всех людей на свете помнить о нем", – поделился он.

Сестра герцогини Саманта связала ухудшение здоровья отца с тяжелыми событиями последних лет.

"Мой отец перенес два сердечных приступа, инсульт и землетрясение. Надеюсь, он справится", – заявила она.

