Концерт Монеточки в Риге сорвался из-за отека Квинке

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Певицу Монеточку (настоящее имя – Елизавета Гырдымова, признана в РФ иноагентом) увезли на скорой с концерта в Риге из-за отека Квинке.

Как рассказала певица на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ), отек случился прямо во время концерта.

"Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю. Первым делом решила написать вам и извиниться", – сообщила Монеточка.

Ранее певица призналась, что мечтает о возвращении в Россию. При этом, по словам Монеточки, это невозможно, так как она скучает по стране, которой "уже нет".

Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов в январе 2023 года. После она отменила все концерты в России.

В мае 2023 года на певицу составили протокол из-за отсутствия маркировки о статусе иноагента в публикациях в Сети. Через месяц суд в Москве выписал исполнительнице штраф в размере 30 тысяч рублей за материал на YouTube-канале, который не содержал необходимых указаний.

В августе 2023 года суд вновь выписал Монеточке штраф в размере 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в ее публикациях в Сети.

В сентябре прошлого года столичная прокуратура возбудила уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Затем следователи объявили певицу в розыск.