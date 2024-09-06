Дело за нарушение закона об иноагентах возбуждено в отношении Монеточки

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Елизавета Гырдымова признана в РФ иноагентом)

Уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента возбудили в отношении певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ). Об этом сообщается в пресс-службе столичной прокуратуры.

Монеточка была включена в реестр иноагентов в январе 2023 года. Исполнительница получала финансы от иностранных источников, а также собирала средства в поддержку Украины. Также она выразила несогласие с СВО.

После Монеточка дважды привлекалась к административной ответственности за несоблюдение статуса иноагента, продолжая распространять сообщения без указания на принадлежность к иностранному агенту.

Между тем в конце июня столичная прокуратура также направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) за аналогичное нарушение. Как и Гырдымова, он дважды привлекался к административной ответственности.