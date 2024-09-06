RT: иноагенту Максаковой грозит до 6 лет тюрьмы за призывы помогать ВСУ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин (Мария Максакова признана иноагентом в РФ)

Певице Марии Максаковой, признанной в РФ иностранным агентом, может грозить до 6 лет тюрьмы из-за призывов к россиянам помогать Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет RT, ссылаясь на свой источник.

По данным СМИ, в отношении Максаковой уже возбуждено уголовное дело. В свою очередь, правоохранители заявили, что исполнительница огласила свои призывы в интервью одного из украинских каналов.



Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 года из-за ее призывов поставлять ВСУ оружие и свергнуть власть в РФ, а также из-за распространения материалов других иностранных агентов. Также певица выступала против спецоперации и осуждала Вооруженные силы России (ВС РФ). Позже в ГД России попросили Генпрокуратуру проверить Максакову на дискредитацию ВС РФ.

