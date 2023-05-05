Минюст признал иноагентами Певчих и Албурова

Фото: vk.com/Мария Певчих (признана иноагентом в РФ)

Минюст РФ внес в реестр иноагентов соратников Алексея Навального Георгия Албурова и Марию Певчих, сообщается на официальном сайте ведомства.

"М. К. Певчих распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, публично поддерживала введение мер ограничительного характера в отношении представителей государственной власти Российской Федерации", – сообщили в Минюсте.

Отмечается, что Певчих призывала к свержению действующего правительства РФ. Журналистка занимает руководящую должность в организации, которая включена в список иностранных агентов, передает министерство.

Албуров якобы распространял недостоверные сведения о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, он выступал за ограничения в отношении представителей российской власти. Албуров также является сотрудником организации, включенной в реестр иноагентов. Он проживает за пределами России и находится в розыске.

Кроме того, Минюст включил в список иноагентов экс-депутата Госдумы Марию Максакову-Игенбергс, политолога и бывшего сотрудника инвестфонда Hermitage Capital Владимира Пастухова, политологов Яна Матвеева и Ивана Преображенского, политика Александра Осовцова, женское общественно-политическое движение "Мягкая сила", "Кризисная группа СК SOS", ООО "ТАЙГА ИНФО", а также общественную организацию "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".

Ранее сообщалось, что российский Минюст признал иноагентом комедианта Семена Слепакова. Юморист получал поддержку от иностранных источников, выступал против СВО на Украине, а также формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом.