Журналиста Аркадия Бабченко признали в РФ иноагентом

Фото: AP Photo/Valentyn Ogirenko/Pool Photo via AP (Аркадий Бабченко признан в России иноагентом)

Министерство юстиции РФ внесло в реестр иностранных агентов корреспондента Аркадия Бабченко, который ранее был включен в список экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации министерства, Бабченко собирал средства, которые в дальнейшем передавались украинским силовикам. Помимо этого, журналист распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Вместе с тем в реестр иноагентов включили общество с ограниченной ответственностью "Хроникер", утвержденное Виталием Рувинским (признан в РФ иноагентом). В министерстве пояснили, что в данном случае речь идет о "добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр за распространение предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов и (или) участие в создании таких сообщений и материалов, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".

Ранее иноагентом в РФ признали блогера Илью Варламова. По информации Минюста, он распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, а также получал финансирование от иностранных источников.

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