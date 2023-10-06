Певице Максаковой грозит штраф за неуказание статуса иноагента в соцсетях

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Мария Максакова признана в России иноагентом)

Оперной певице и экс-депутату Госдумы РФ Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом) грозит штраф в размере 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента на ее постах в соцсетях. Об этом ТАСС рассказали в Пресненском суде Москвы.

В суде сообщили, что к ним поступил протокол об административном правонарушении в отношении певицы, составленный по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ ("Производство материалов иностранным агентом в интернете без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом").

Дата судебного заседания пока не назначена.

Минюст РФ внес Максакову в список иноагентов в начале мая этого года. После этого она покинула Россию.

Ранее сообщалось, что Петербургский суд оштрафовал на 40 тысяч рублей рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в России иностранным агентом) за непредставление в Минюст РФ данных о себе как иноагенте.

Артиста признали виновным по статье "Непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах, либо представление таких сведений в неполном или искаженном виде".

Госдума внесет поправки в законодательство об иноагентах