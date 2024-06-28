РИА Новости: уехавшая на Украину певица Максакова не оплатила долги в РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Мария Максакова признана иноагентом в РФ)

У певицы Марии Максаковой (признана в РФ иноагентом), которая уехала на Украину, обнаружили долги в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

По данным агентства, Максакова не оплатила два долга на сумму 61 249 рублей. Сумма первой с взысканием в 4 233 рубля за неуплату составляет 29,8 тысячи рублей, второй с взысканием 2 тысячи рублей за неуплату – 25 тысяч рублей.

Минюст включил Максакову в реестр иноагентов в мае 2023 года. Причиной стали ее призывы к поставкам оружия ВСУ, свержению власти в РФ и распространение материалов иноагентов.

Позже Максакову оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуказание статуса иноагента, а депутат Госдумы Василий Пискарев предложил проверить ее на дискредитацию ВС РФ.

