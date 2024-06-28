Глава ФССП заявил о приостановке производства по взысканию долгов Навального

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановила производство по принудительному взысканию долгов Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) в связи с его смертью. Об этом заявил глава ФССП Дмитрий Аристов, передает "Интерфакс".

Служба вернется к этому вопросу, когда появится правопреемник политика, так как судебный пристав-исполнитель на основании судебного решения должен произвести замену должника, в случае смерти последнего, уточнил Аристова.

Так же глава ведомства добавил, что судебный акт об этом решении ФССП еще не получила.

Навальный скончался в исправительной колонии № 3 16 февраля. По заявлению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, политик умер своей смертью. Он также отметил, что не считает Запад причастным к смерти политика.

В свою очередь, американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает, что РФ может быть причастна к смерти Навального. После в ЕС подтвердили согласование нового пакета санкций против РФ, а Британия ввела санкции против руководства колонии, в которой погиб Навальный.