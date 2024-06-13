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Дело адвокатов Навального об экстремизме поступило в суд Владимирской области
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Уголовное дело в отношении трех бывших адвокатов Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов) поступило в Петушинский районный суд Владимирской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.
Материалы дела были распределены судье, дата предварительных слушаний пока не назначена. Адвокатов Вадима Кобзева (внесен в список террористов и экстремистов), Игоря Сергунина (внесен в список террористов и экстремистов) и Алексея Липцера (внесен в список террористов и экстремистов) обвиняют в участии в экстремистском сообществе.
В феврале этого года МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Незадолго до этого ей предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе.
Позже Басманный суд Москвы заочно арестовал Михайлову по делу об участии в экстремистской организации.