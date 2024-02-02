МВД РФ объявило в розыск адвоката Навального Ольгу Михайлову

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МВД РФ объявило в розыск адвоката Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Ольгу Михайлову. Об этом свидетельствуют данные базы розыска ведомства.

Незадолго до этого ей предъявили обвинение в участии в экстремистском сообществе.

Ранее в розыск объявили пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом).

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех участников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) – Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову (все четверо признаны иноагентами на территории РФ).

Каждому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны. Уточнялось, что Ярмыш обвиняют в участии в экстремистском сообществе и публичном распространении по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.