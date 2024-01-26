МВД РФ объявило в розыск писателя Бориса Акунина

Фото: ТАСС /Николай Галкин (Борис Акунин признан в РФ иноагентом)

Признанного в РФ иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) объявили в розыск по уголовной статье. Об этом указывается в базе розыска МВД России, пишет ТАСС.

В базе не указывается, по какой именно статье ведется розыск писателя, который сейчас проживает за пределами РФ.

Ранее Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов. В тот же день, по сообщениям СМИ, следователи возбудили против него уголовное дело по статье за распространение фейков о российской армии.

Причиной включения в реестр послужили также высказывания писателя в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Тогда Акунин назвал попытки ударов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским городам оправданными.

Иностранным агентом Чхартишвили признали 12 января. Уточнялось, что он выступал против СВО, распространял фейки против РФ и Вооруженных сил России. Также он принимал участие в сборе средств в поддержку ВСУ.