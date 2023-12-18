Писателя Бориса Акунина внесли в перечень террористов и экстремистов

Фото: Агентство "Москва"

Росфинмониторинг внес писателя Георгия Чхартишвили (он же Борис Акунин) в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга.

Ранее Акунина предложили признать иностранным агентом. Такой запрос отправили министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

Как рассказала зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко, у писателя антироссийская позиция и он не должен получать деньги за продажу произведений на территории России.

Также Акунин в разговорах с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) назвал попытки ударов беспилотников ВСУ по российским городам оправданными.

При этом он признал, что украинская пропаганда работает неэффективно. Писатель предложил склонять военнослужащих РФ к предательству программами помощи релокации дезертирам из российской армии.