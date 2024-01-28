Журналиста Дмитрия Гордона вновь объявили в розыск

Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА (Дмитрий Гордон – физлицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента)

Министерство внутренних дел РФ вновь объявило в розыск украинского журналиста Дмитрия Гордона (физлицо, выполняющее функции иностранного агента). Об этом свидетельствуют данные базы ведомства.

Правоохранители уточнили, что основанием для такого решения стала уголовная статья.

В марте 2022 года Следственный комитет РФ завел уголовные дела против Гордона по трем статьям.

Уточнялось, что журналист в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против страны войну с использованием ядерного оружия.

Также Гордон публично призвал к уничтожению граждан РФ по признакам национальности, языка и происхождения. Кроме того, он распространил заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан.