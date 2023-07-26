Украинского активиста Друзенко и телеведущую Мосейчук объявили в уголовный розыск

Фото: Следственный комитет РФ

Украинский врач Геннадий Друзенко и телеведущая Наталья Мосейчук были объявлены в розыск по статье о возбуждении ненависти после призывов к насилию в отношении российских военнослужащих. Об этом следует из данных базы данных МВД РФ.

"Друзенко Геннадий Владимирович. Украинец. Место рождения: УССР, Киев. Разыскивается по статье УК РФ. <...> Мосейчук Наталья Николаевна. Украинка. Место рождения: ТССР, город Теджен, Марыйская область", – говорится в соответствующих карточках в базе ведомства.

Ранее СК РФ возбудил уголовные дела в отношении Друзенко, Мосейчук, а также журналиста Дмитрия Гордона (физлицо, выполняющее в РФ функции иностранного агента).

Как уточнили в СК, Друзенко и Мосейчук призывали к насилию в отношении российских военных. Отмечалось, что врача и телеведущую планируют объявить в международный розыск после сбора необходимых сведений.

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