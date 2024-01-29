МВД РФ вновь объявило в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко (Кира Ярмыш признана в РФ иноагентом)

МВД РФ объявило в розыск пресс-секретаря Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) Киру Ярмыш (признана в РФ иноагентом). Об этом свидетельствуют данные базы розыска ведомства.

"Ярмыш Кира Александровна. Разыскивается по статье УК", – сообщается в публикации.

Старую карточку, по которой ее объявляли в розыск ранее, правоохранители решили изъять.

Ранее Басманный районный суд Москвы заочно арестовал четырех участников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией, запрещен в России) – Марию Певчих, Дмитрия Низовцева, Киру Ярмыш и Анну Бирюкову (все четверо признаны иноагентами на территории РФ).

Каждому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции на территорию России либо с момента задержания на территории страны. Уточнялось, что Ярмыш обвиняют в участии в экстремистском сообществе и публичном распространении по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ.